Wanessa Camargo abriu o coração sobre o reencontro com o namorado, Dado Dolabella, após 20 anos separados. A cantora revelou detalhes do momento depois da separação de Marcus Buaiz.

A artista contou que sua próxima música traz mais da história do casal.





"Vou contar na primeira música do terceiro ato. O álbum inteiro é uma cronologia de como aconteceu: eu me separei, aí veio o julgamento das pessoas, e aí eu faço uma viagem e encontro", contou ela no Poccast.

Para ela, o reencontro foi uma "coisa louca". "É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco. Da gente relembrar daquela pintinha que você já conhece. É muito louco", disse.

