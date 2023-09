Reprodução/Instagram Mãe de Marília Mendonça é criticada por presentear o filho com carro

Após João Gustavo curtir uma postagem que seria uma suposta indireta para Maiara e Maraisa e levar uma onda de ódio dos internautas, dona Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, se envolveu em confusão nas redes sociais para defender o filho.

O post curtido por João dizia que algumas pessoas do sertanejo ganharam visibilidade regravando sucessos de Marília. Apesar de nenhum nome ser citado, os fãs da dupla entenderam que o recado seria para elas e detonaram o rapaz.

Dona Ruth então usou o Twitter para defender o filho. "Eu realmente fico perplexa, a Marília chamava vocês de anjos, pessoas que sem motivo atacam a família, o João, o Murilo, em nome da Marília. Vocês fazem parte desse legado, então não entendo a maldade, afeta o Léo e a mim que sou mãe, e vou defendê-los.”

Em seguida, ela afirmou que não se importava de ser cancelada e que iria fazer uma lista para bloquear no site. Entre as respostas dadas pela mãe de Marília estavam: "Eu cansei de vocês acharem que me comandam" e "Mexe com meus pra ver o que viro".

Ainda desabafando sobre o assunto, Ruth disse que nunca teve problemas com Maiara e Maraisa. "Eu nunca tive nem um desentendimento com a Maiara e Maraisa, sempre foram aqui de casa. A minha briga é com vocês, folgadas, que querem atacar meu filho, o Murilo, achando que podem fazer o que querem e falar o que querem", afirmou.

Uma fã da dupla respondeu dizendo que não é só Marília que é atacada, mas que a dupla também leva hate online. A mãe da sertaneja rebateu: "Cabe à mãe delas defendê-las, estou falando dos meus."