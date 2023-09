Reprodução Instagram - 05.09.2023 Renato Santiago se pronuncia após polêmicas

Jojo Todynho e o novo namorado, Renato Santiago, enfrentam uma polêmica no relacionamento. Isso devido ao vazamento de supostos prints que revelavam que Renato teria traído a cantora com a ex-mulher , Kaila Oliveira. Jojo se pronunciou ontem (4), defendendo o companheiro e criticando a ex dele . Já Renato gravou um vídeo com sua versão e publicou no Instagram.



“Estou vindo aqui me pronunciar. Para mim, está sendo difícil pra caramba, porque minha ideia nunca foi isso da internet. Vir aqui é muito difícil”, iniciou ele, que também pediu para que não atacassem a funkeira, mas, sim, ele: “se você tem alguma coisa contra mim, vem e me ataca, não ataca a Jo não”.



Renato pontuou que “não tem nada contra” a ex. “Você está trabalhando, estudando, estou feliz pela pessoa que você está se tornando”, afirmou o namorado de Jojo, que ainda diz que pensava que a ex era amiga dele.



De acordo com ele, as conversas dos prints vazados teriam acontecido antes do envolvimento dele com a cantora, apresentadora e influenciadora Jojo Todynho. “Não fica inventando as coisas não, é o certo pelo certo”, acrescentou, “Não fico inventando e não fico aqui na internet falando de você”.



“Estou vindo aqui me pronunciar referente ao que você tem feito com a Jordana, ela não merece passar por isso, não. Se não está satisfeita comigo, me ataca. Não faz isso com ela, não, está feio, de verdade. Sinceramente, achava que você era minha amiga”, disse Renato.



Confira o pronunciamento na íntegra: