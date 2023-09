Reprodução Instagram Jojo Todynho

Trocar mensagens ousadas com a ex é traição, produção? O sortudo que ganhou um carrão de sua namorada Jojo Todynho, anda com umas conversas bem ousadas e para frente com a sua ex-mulher. Será que eles abriram o relacionamento?



Renato Santiago anda jogando uns papos bem ousados para cima de sua ex-mulher Kaila, mãe de sua filha. "Quer vender o corpo? Eu Pago!", disparou o namorado de Jojo Todynho para sua ex.

Jojo assumiu seu relacionamento com Renato em junho deste ano, mas existem boatos de que ambos estavam juntos meses antes. Mas, parece que Renato não tem andado na linha com a apresentadora, segundo a colunista Fabia Oliveira do Metrópoles , o namorado de Jojo está cheio de ousadia para cima da mãe de sua filha. "Quer vender o corpo? Eu Pago!", disparou o namorado de Jordana para sua ex.

A colunista publicou com exclusividade, o bate-papo de Renato Santiago e Kaila Oliveira. A ex-esposa do namorado da apresentadora até chegou a brincar em certo momento da conversa: "Só bobeira! Jojo Todynho, olha o assanhamento do seu marido aqui!”. Confira os prints: