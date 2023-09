Reprodução Jojo Todynho detona ex do namorado após suposta traição: 'Mau caráter'

Após ser divulgado uma troca de mensagem entre Renato Santiago com a ex-namorada Kaila Oliveira, apontando uma suposta traição do rapaz, Jojo Todynho se pronunciou nesta segunda-feira (4).

Em conversa vazada, o atual namorado de Jojo Todynho troca mensagens picantes com a ex. “Quer vender o corpo? Eu pago!”, teria brincado Renato. “Ah, não!”, responde Kaila. “Pra mim é de graça, né?”, continuou. “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando”, rebate a mulher. O conteúdo foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Quem não gostou da exposição foi Jojo Todynho, que utilizou os Stories do Instagram para se pronunciar. A campeã de "A Fazenda" expôs a conversa com o namorado, onde a suposta traição é desmentida, apontado que, na época da interação, eles ainda não estavam namorando.

"Achou? Isso é de quando?", questionou o namorado. "Achei amor, isso é de maio. 10 de maio. Vou te mandar tudo", respondeu Renato. "Tá, mas nem estávamos namorando essa época, só ficando. Começamos a namorar no dia 12 de junho. Como pode ser tão mau caráter?", detonou Jojo Todynho.

Ainda na conversa, Jojo Todynho cita a filha de Renato com a ex. "Infelizmente as pessoas são ruins. Diz ela que isso é tudo pela filha", aponta Renato. "Idiota é quem ainda acredita em uma mentirada dessa. O tiro saiu pela culatra, nunca vi mandar print, mas não bota a data. Tenho pena da criança de ter uma filha da put* dessa como mãe", diz a apresentadora.

Para que não ficassem dúvidas, Jojo Todynho compartilhou diversos registros ao lado do amado, afirmando: "Seguimos firme e forte!".