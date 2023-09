Reprodução Jojo Todynho

O relacionamento de Jojo Todynho foi centro de polêmicas nesta segunda-feira (4) após vazar suposta troca de mensagens de Renato Santiago, namorado da apresentadora, com a ex. Na conversa atribuída a Renato, ele chega a sugerir pagar para ficar com a ex-namorada.

“Quer vender o corpo? Eu pago!”, teria brincado Renato. “Ah, não!”, responde Kaila. “Pra mim é de graça, né?”, continuou. “Ah, vá! Nem de graça e nem pagando”, rebate a ex. O conteúdo foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em outra troca, a mulher cita Jojo Todynho após Renato fazer comentário explícito. “Para de ko [mentira]! Quando bate de frente fica molhadinha”. Responde a ex: “Só bobeira! Jojo Todynho, olha o assanhamento do seu marido aqui!”.

A troca de mensagens teria acontecido em maio deste ano. Jojo Todynho e Renato tornaram o relacionamento público em junho, mas há rumores que o envolvimento acontece desde janeiro.