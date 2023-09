Reprodução / Instagram Internautas suspeitam volta de Carla Diaz e Felipe Becari

Carla Diaz chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira (4).

Depois do ex-noivo, Felipe Becari, postar uma foto no elevador do prédio da atriz, os internautas detetives flagraram a passagem do cachorro Romeu, do deputado, em um vídeo postado por Carla nas redes sociais.

"O cachorro dedurou", brincou uma. "Pelo visto, a Carla Diaz voltou com Felipe... se voltaram que sejam felizes", disse outra. "O amor venceu", comemorou uma.

Carla e Felipe anunciaram o fim do noivado em julho deste ano com posts nas redes sociais. O casal tinha ficado noivo em novembro de 2022. A aliança de noivado pontuou uma investigação do Ministério Público meses antes do término do casal por conta de seu valor, avaliado em R$36 mil.