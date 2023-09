Reprodução Dançarina de IZA está desaparecida; cantora pede ajuda nas redes

A cantora IZA preocupou os fãs neste domingo (3) ao divulgar o desaparecimento de uma de suas dançarinas. Mileide Guedes dos Anjos Soares foi vista pela última vez na quinta-feira (31), em um hospital com ferimentos de arma de fogo na perna.

No Instagram, IZA divulgou dados da dançarina de 24 anos desaparecida. "Coração apertado, mas fé que vamos encontrá-la", escreveu.

A dançaria foi vista pela última vez no Hospital Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. A paciente teria dado entrada na madrugada de sábado (2), com ferimentos de arma de fogo na perna. As informações são do g1.

Após avaliação e constatado o quadro estável, Mileide Guedes teria deixado o hospital sem que tivesse recebido alta. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia do Rio e foi encaminhado para Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

"Mileide Guedes é dançarina e está desaparecida. Ela foi vista pela última vez no Hospital Municipal Salgado Filho [Méier], no Rio de Janeiro no dia 02/09 às 05:30. Toda e qualquer informação é muito importante nesse momento! Se souber de algo, entre em contato nos números: (61) 99937-8245 / (61i) 99971-2313 ", diz o texto sobre a jovem.