Reprodução / Getty Images Morre o vocalista da banda Smash Mouth, Steve Harwell, aos 56 anos

O vocalista do Smash Mouth, Steve Harwell, morreu aos 56 anos de idade. Segundo o TMZ, Steve estava em casa, em Boise, no estado de Idaho, nos Estados Unidos.

Ele sofria de falência hepática e estava em estado terminal. De acordo com o portal, o cantor morreu pacificamente e confortável, cercado de amigos e família.

O estado de saúde do artista foi divulgado no último fim de semana. Ele estava recebendo cuidados paliativos em casa. Ainda segundo o TMZ, Steve adoeceu por causa do excesso de uso de drogas e álcool durante a vida, entre outras doenças.

Steve foi um dos fundadores da banda Smash Mouth, que alcançou sucesso no fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, com o álbum Astro Lounge, que trazia uma das canções mais famosas do grupo, All Star.

A banda alcançou ainda mais sucesso quando o hit I’m a Believer fez parte da trilha sonora de Shrek. Outras faixas famosas da banda são Why Can't We Be Friends, Then the Morning Comes, Can't Get Enough of You Baby, Pacific Coast Party e Walkin' On the Sun.

O instagram oficial do grupo fez uma postagem em homenagem ao cantor. A foto mostra Steve sentado em um carro, com as datas de nascimento e óbito em baixo. Na legenda, a banda elogiou o artista, o comparando com um fogo de artifício.