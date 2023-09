Kayky Brito Ator Kayky Brito está internado após sofrer atropelamento

A 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, vai intimar as testemunhas do atropelamento do ator Kayky Brito para prestar depoimento nesta semana. Entre os convocados, está o também ator Bruno De Luca, que pediu uma “corrente de oração” pela saúde e pronta recuperação de Kayky, que é seu amigo.

“Ele é testemunha do fato, ele viu o que aconteceu e vai ser chamado para prestar esclarecimentos", disse o delegado responsável pela investigação. A passageira que estava no carro que atropelou o ator e pessoas que estavam no quiosque que fica em frente ao local do atropelamento também foram chamadas para prestar depoimento.

Além de realizar as oitivas, a polícia tenta determinar se o veículo estava ou não acima do limite da velocidade permitido para a avenida onde o motorista trafegava no momento do acidente. Essa informação será obtida por meio de exames realizados por peritos da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O motorista, que fazia uma corrida por meio de aplicativo de transporte, não estava embriagado nem sob efeito de outras drogas. Ele foi autuado por lesão corporal de trânsito, que é quando um(a) motorista fere uma pessoa no trânsito de forma acidental e não intencional.

No momento, o ator Kayky Brito está sedado na UTI de um hospital particular e respira com auxílio de aparelhos. Apesar de estável, seu estado ainda é considerado gravíssimo, devido às diversas fraturas que ele sofreu, principalmente o traumatismo craniano.