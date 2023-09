Reprodução Mãe de Kayky Brito relata sinal divino ao saber do acidente: 'Senti'

Mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito, se pronunciou pela primeira vez desde o atropelamento do filho, no sábado (2), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Através das redes sociais, ela relatou ter recebido um sinal divino ao saber da internação do filho. Uma câmera de segurança registrou o vídeo do acidente.

No Instagram, Sandra publicou uma foto do filho e agradeceu o apoio que vem recebendo dos fãs. "Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas. Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração".

Meses antes do acidente do filho, Sandra e o marido foram vítimas de um acidente de trânsito que quase lhes custaram a vida. O carro do casal foi atingido por um veículo que trafegou a via na contramão. Sandra teve que passar por cirurgia. "Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por quê?".

"Fiz tantas perguntas pra ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando, coração apertado, mas feliz, entendi que foi outro livramento", declarou.

"Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo. Muita gratidão, meu Deus, obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor".

Ao final da mensagem, Sandra se direcionou ao artista. "Tem muita gente te esperando nesse mundo, meu filho. Estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais! Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo".

Kayky Brito foi atropelado na madrugada do sábado (2), na Barra da Tijuca. O ator estava em um quiosque com amigos, incluindo o apresentador Bruno De Luca, quando saiu do estabelecimento para ir até o carro. Ao voltar para o bar, Kayky foi atingido por um carro de aplicativo, do modelo Fiat Cronos.

O ator foi socorrido no local e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Apesar de estável, o quadro do artista é grave. No final da tarde de sábado, Kayky foi transferido para o hospital particular Copa D'Or.