Reprodução/Instagram Bruno de Luca se pronuncia sobre acidente de Kayky Brito

Bruno de Luca disse estar "muito triste" e "abalado" com a notícia de que o ator Kayky Brito está internado em estado grave após um atropelamento . Segundo informações do jornal Extra, o apresentador estava com o amigo no momento em que o incidente aconteceu.

"Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, pra ele sair dessa o mais rápido possível", afirmou Bruno pelas redes sociais.

Conforme informou o jornal carioca, os dois estavam em um quiosque antes de o irmão de Sthefany Brito ser atingido por um carro de passeio na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O ator foi levado às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. O boletim médico aponta que ele sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano.

Durante a tarde, Kayky Brito foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa d'Or, em Copacabana. A equipe do hospital informou que o paciente está sedado e sob ventilação mecânica. O estado dele é considerado grave.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!