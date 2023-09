Reprodução/Instagram Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo em hospital

Internada desde que fez uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino , Preta Gil teve uma visita especial nesta sexta-feira (1º). A cantora, que está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu Ivete Sangalo e a irmã Cinthia e fez questão de compartilhar o momento em registros pelas redes sociais.

"Irmã amada", disse ela no clique com Ivete. "Outra irmã amada", escreveu na sequência ao se referir a Cinthia Sangalo. Nas imagens, é possível notar que Preta ainda usa uma sonda no nariz.

Ela foi submetida ao procedimento cirúrgico no último dia 16 de agosto e, na ocasião, ainda passou por uma histerectomia total abdominal , que é a remoção do útero. Ao todo, foram 14 horas na sala de cirurgia.

Recentemente, a filha de Gilberto Gil contou aos fãs que precisou voltar a usar a sonda no nariz após um obstrução intestinal:

"Viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando falo sobre reabilitação, é sobre isso, sobre o corpo, organismo, se acostumar com o novo. Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado. Acontece que eu tive uma obstrução intestinal, que me deu como se fosse uma prisão de ventre. As fezes não foram para a bolsinha, ficaram acumuladas, e isso me deu enjoo, vômito".

Preta, que tem 48 anos, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Desde então, ela vem compartilhando a sua batalha contra a doença.

Nesta semana, a cantora já havia compartilhado um encontro emocionante com a ex-Balão Mágico Simony , que, em julho, anunciou a remissão de um câncer também no intestino.

"Como esperei por esse encontro, @simonycantora você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento!!!! Te amo ❤️ vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!!!", declarou Preta Gil.

