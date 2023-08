Reprodução Instagram - 31.08.2023 Preta Gil explica motivo de ter voltado a usar sonda nasogástrica

Internada desde a cirurgia para retirada do câncer no intestino, a cantora Preta Gil apareceu nas redes sociais com uma sonda no nariz nesta quinta-feira (31). Em conversa com os seguidores, ela detalhou o motivo de ter voltado novamente a fazer uso do equipamento hospitalar.



“Viram que a sondinha voltou, não é? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas, quando eu falo sobre habilitação, é sobre isso: sobre o corpo e o organismo se acostumarem com o novo”, iniciou a filha de Gilberto Gil.



A cantora afirmou que teve uma “obstrução intestinal”, que a deixou com enjoos e a fez vomitar. Por isso, ela precisou recorrer ao uso da sonda nasogástrica novamente. “Como se fosse uma prisão de ventre. Só que não é prisão de ventre, é prisão de íleo. As fezes não foram para a bolsinha, ficaram acumuladas. E isso me deu enjoo e vômito”, explicou.





Preta enfatizou que o uso da sonda é para “drenar melhor o líquido do estômago”. A artista também informou aos fãs que faria, ainda hoje, uma “tomografia”. Na última quarta-feira (30), ela recebeu uma visita da atriz Regina Casé , que é sua madrinha.

