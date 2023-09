Reprodução/Instagram - 01.09.2023 Thiago Nigro e Maíra Cardi se casaram em cerimônia secreta





Maíra Cardi e Thiago Nigro seguem nas comemorações do casamento e comentaram alguns rumores que surgiram sobre a cerimônia. Os influenciadores trocaram alianças na última terça-feira (29) em uma celebração secreta e negaram rumores sobre os eventos da união, como o hotel onde estão localizados e a chegada de alianças em um carro forte.

“Está saindo em um monte de lugar notícias falsas e mentirosas. Me preocupo, porque sei o quanto a noiva guarda toda a energia, toda a vida, todo dinheiro, toda expectativa dela para esse dia”, disse Maíra nos stories do Instagram. "As pessoas falando: 'Meu Deus, vocês mandaram um carro forte buscar as alianças'. Primeiro de tudo, que boa ideia mandar um carro forte trazer as alianças. Carregar um negócio de tanto valor, faz sentido", completou o coach, entre risadas.





Além do casal debochar sobre a informação que circulou sobre as alianças, Cardi publicou alguns registros do hotel onde o casamento aconteceu, no interior de São Paulo. A influenciadora ressaltou que escolheu o espaço para os convidados “curtirem” os vários dias de celebração e descartou que o endereço seria de um lugar famoso por casamentos, como viu em comentários errados na web.

“Esse lugar onde estamos nos casando, nunca existiu um casamento, é um lugar exclusivo. Eles abriram uma exceção, porque somos clientes há muito tempo. Sempre veio aqui para me conectar com Deus, é um lugar maravilhoso. E foi o primeiro lugar que vim com o Thiago, então tem uma conexão muito importante", contou. Ela relatou que não fez “permuta” com o hotel e que visita o espaço antes de momentos importantes da carreira para se “conectar com Deus”.

Outro assunto que repercutiu sobre o casamento dos coaches foi a escolha dos doces das festas e Maíra ressaltou que todos eram saudáveis. “Tinham mais de 2 mil [doces]. Óbvio que eram saudáveis. A gente já tinha falado em algumas entrevistas que a gente ia ter as opções, para que as pessoas que, obviamente, quisessem fazer suas escolhas e comer o doce que não era saudável. Cada um sabe o que quer fazer da sua vida [...] Fizemos questão de pagar tudo", declarou.

Cardi também refletiu sobre a decisão de se casar em segredo, já que esperava que “mentiras” sobre o casamento circulassem. “Por isso escolhemos não contar, porque a gente sabia que ia acontecer isso, que as pessoas iam criar um monte de história que não aconteceu e queríamos paz durante esses dias”, comentou.



