Reprodução/Instagram Ex-namorado de Larissa Manoela, queridinho da mão, comenta crise familiar

Leo Cidade comentou a crise familiar que Larissa Maneola , sua ex namorada, enfrenta com os pais, Gilberto e Silvana. O ator é queridinho da mãe da atriz, já que ela ainda o segue nas redes sociais e comenta em suas fotos.

Em conversa com o jornalista Rodrigo Branco, o ator foi questionado entre Silvana e Larissa, e ele foi sincero.





"Larissa Manoela ou a mãe de Larissa Manoela, Silvana", perguntou Braco. "Larissa Manoela", respondeu ele.

Em janeiro deste ano, a ex-empresária da atriz deu o que falar nas redes sociais ao deixar de seguir a filha e o noivo, André Luiz Frambach, mas deixar um comentário no perfil de Leo.

"Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp.. Feliz tudo pra você! Saudade! Beijo", escreveu ela.

