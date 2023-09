Divulgação Ingrid Guimarães reclama da expressão "bem para a idade"

Ingrid Guimarães, de 51 anos, contou por um vídeo no Instagram que se sente ‘escrava’ da expressão ‘bem para a idade’. Ela disse entender que a maioria das pessoas enxergam isso como um elogio, mas que existem diversas questões etaristas por trás da frase.

"Ganhei o selinho 'tá bem para a sua idade'. Atrás disso, tem uma coisinha camufladinha ali. Você tá bem para a sua idade, mas só para a sua idade. Comparando a outras idades, você não está tão bem. Todo mundo achou que você estaria velha nessa hora, mas você deu a volta em todo mundo. Você escondeu que está velha", afirmou.

A atriz disse que apesar de entender que as pessoas estão tentando elogiar, ela fica pensando o que tem que fazer para continuar com o “selinho”. Será que tenho que malhar mais, comer melhor, tratar mais da pele? Vai que eu perca esse selo... vai que muda o padrão e pessoa da minha idade não pode nem ser boa para a própria idade", comentou.

Finalizando o vídeo, Ingrid comparou como o envelhecimento é visto para homens e para mulheres. "Homem de 50 não precisa do selo. Ele já nasce com o selo. Homem de 50, para o mercado, é artigo de luxo. Queria entender por que eles são chamados de George Clooney, e a gente de sábia do tarot? Mas homens jamais vão ganhar selinho porque envelhecer é coisa de mulher", pontuou.

Assista ao vídeo