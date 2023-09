Reprodução Irmã de Gabigol abre álbum de fotos da festa luxuosa

A influenciadora Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador Gabriel Barbosa, publicou um álbum de fotos da festa de aniversário do craque do Flamengo. De tema 'O Poderoso Gabi', a comemoração luxuosa realizada na última terça-feira (31) dividiu opiniões entre os fãs do atleta.

A comemoração aconteceu no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e contou com a presença de diversas famosas como MC Rebecca, Gabily e a suposta affair Julia Rodrigues.

Além disso, a festa acabou sendo polemizada após torcedores da torcida organizada do Flamengo comparecer à porta da casa do atleta para protestar contra o evento.

No Instagram, Dhiovanna homenageou o irmão. "Nenhuma das palavras ditas por mim irão conseguir chegar aos pés do que eu realmente queria conseguir expressar para você. (...) Parabéns por você ser você, parabéns por você ser tão forte e parabéns por ser um homem de tantos valores! Não me canso de dizer o quanto sinto orgulho de ti e o quanto quero me tornar alguém como você.

Será para sempre nós, um pelo outro, para todo sempre! Eu te amo mais que tudo nessa vida e nesse mundo. Deus foi muito generoso comigo por me ter feito sua irmã caçula", dedicou.

Além disso, a influenciadora também compartilhou registros com a família inteira, adotando a legenda: "Jamais morreremos por falta de amor, nos bastamos".