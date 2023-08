Reprodução Alessandra Negrini posa de fio dental aos 53 anos e web reage: 'Deusa'

A atriz Alessandra Negrini tirou alguns dias para celebrar o aniversário com uma viagem ao Maranhão. Aos 53 anos, a artista impressionou os seguidores ao exibir o físico com um biquíni fio dental.



Através do Instagram, Alessandra Negrini publicou um vídeo contendo vários momentos da viagem, com passeios pelas dunas, o pôr do sol e até um banho de piscina.

Nos comentários, internautas ficaram encantados com a fisionomia da atriz. "A mulher mais bonita que já pisou nesse planeta", exaltou uma internauta. "Um absurdo de beleza", disse outro. "Se ela me bate, eu que peço desculpas", brincou um terceiro.

Alguns até mencionaram o papel da atriz na série "Cidade Invisível", quando ela interpretou a personagem folclórica Cuca. "Vem me buscar Cuca, minha mãe deixa", brincou uma usuária. "Uma deusa e o universo que perfeição! Obrigada por compartilhar 😍", completou outra.