Reprodução Virginia Fonseca afronta vizinha evangélica após polêmica por barulho

A influenciadora Virginia Fonseca parece não ter se preocupado com as queixas feitas pela vizinha evangélica. Na última quarta-feira (30), foi divulgado que a mulher estaria tendo problemas com as músicas de Zé Felipe tocadas em volume alto. Nesta quinta-feira (31), a empresária praticou esporte na área de lazer com a música do marido tocando em volume alto.

A relação de Virginia Fonseca com a vizinhança do condomínio está turbulenta. A influenciadora teria causado confusão após levar caixa de som para quadra de beach tennis, na tentativa de gravar conteúdos para divulgar a música "Marrento" do marido Zé Felipe.

"Só que uma vizinha na quadra do lado acabou se incomodando, falando que o volume estava alto. Teve uma leve discussão, a moça reclamou com outros vizinhos e disse que é evangélica e que se fosse ela colocando o hino pra tocar na maior altura a Virgínia ia reclamar", divulgou o colunista Matheus Baldi.

Um dia após a divulgação do caso, nesta quinta-feira, Virginia Fonseca apareceu nos Stories do Instagram registrando um encontro com os amigos para treinar beach tennis. No entanto, o que chamou atenção foi a música "Marrento" de Zé Felipe tocando em volume alto mesmo após as reclamações.