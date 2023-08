Reprodução/Instagram Danni Suzuki atualiza estado de saúde do maquiador, Rico Tavares

Danni Suzuki desabafou sobre a situação do maquiador Ricardo Tavares, que considera um irmão de consideração, no Instagram na noite desta quarta-feira (30). O maquiador foi atropelado e está internado em estado grave no Hospital Estadual Roberto Torres, em São Gonçalo.

"Tivemos um episódio um pouquinho assustador. Ricardinho apagou, partiu, os médicos trouxeram ele de volta foi tudo muito rápido, uma fase dele de altos e baixos, já compreendi que o quadro dele vai ser esse, precisamos ter muita paciência. Foi um susto, que ele teve a pneumonia se complicando um pouco", revelou a atriz.

Ainda segundo a artista, o quadro do maquiador está melhorando aos poucos. "Hoje ele acordou bem melhor, o pulmão abriu, a bolinha do olho, que estava pequenininha, voltou a fazer movimento. Porém, agora a tarde, voltou a ter dificuldade no oxigênio e voltou a ser sedado", contou, visivelmente abalada.

Danni ainda falou que antes do amigo ser sedado novamente, conseguiu dar duas “aulinhas de balé” para ele. "O pézinho vai esticando, vai enrijecendo. Precisou fazer bastante flex, ponta, que é o pé de palhaço, pé de bailarina."

"Tem sido dias de muitas emoções por aqui. Parece um filme", desabafou Danni, contando que chegou até a fazer uma prova direto do hospital pelo celular, com ajuda das enfermeiras para conseguir internet.

"Estamos intensos nas orações. Agora há pouco foi a coisa mais linda, duas médicas pararam do lado da cama dele e rezaram um terço todinho", concluiu.