Reprodução / TV Globo Gil faltou do trabalho para assistir show de Beyoncé na Califórnia

Gil do Vigor “faltou do trabalho” nesta quinta (31) e não apresentou o quadro “Tá Lascado” no “Mais Você”. Ana Maria Braga explicou o motivo e ainda contou que fez um pedido para que Gil não tivesse o salário descontado.

O motivo foi mais que válido, ele foi assistir o show da Beyoncé na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite da última quarta-feira (30). "O Gil do Vigor não vem? A gente vai falar da Beyoncé? A Beyoncé puxou o tapete do Gil?", perguntou Louro Mané ao saber da ausência do colega.

"Foi o Gil que puxou o nosso tapete! Sabe o que aconteceu? Ele pediu folga para faltar ao serviço porque ontem à noite ele ia no show da Beyoncé, em São Francisco, uma cidade vizinha de onde ele mora. Aí ia acabar tarde e ele não ia conseguir estar aqui por causa do fuso horário, porque lá é madrugada. Imagina como ele voltou da festa? Acabado!", explicou a apresentadora.

Ana disse que Gil prometeu gravar um vídeo diretamente do show para o programa e Louro brincou: "Cadê o que o Gil mandou? Porque se ele não mandou tem que ser descontado!"

"O menino tá dormindo...", falou Ana Maria. "Ele seria descontado se não fizesse o que nós pedimos: mandar um vídeo lá do show. Então, era justo pedir que o Gil mandasse imagens.Vamos ver o que ele mandou para não ser descontado no salário", disse, entrando na brincadeira de Louro.

Logo em seguida, o vídeo que Gil enviou foi mostrado. Nele, o ex-BBB aparece na área VIP do show da cantora e diz: "Ana Maria, vou ver essa mulher do lado dela, tô muito feliz!".

Ana Maria provocou o colega ao saber o preço dos ingressos da turnê "Renaissance”. "Quando será que custou? Vai ter que trabalhar muito, hein!".

A apresentadora ainda achou que Gil poderia ter mandado um vídeo melhor do que o enviado. "Ô, Gil, vamos combinar, vai ter que fazer dobrado quando chegar. Estamos brincando! Durma bem", brincou Ana Maria.