Reprodução / Instagram Cynthia Benini insinua que Faustão teria fulado a fila do SUS

Na última quarta-feira (31), a ex-apresentadora do SBT, Cynthia Benini, insinuou nas redes sociais que Faustão teria furado a fila de transplantes do SUS ao conseguir o coração.

O comentário aconteceu após a jornalista da área da saúde, Carolina Marcelino, publicar um vídeo informativo explicando como funciona a fila de transplantes do SUS e como é o processo de priorização de pacientes. Mesmo assim, Cynthia continuou ignorando os fatos e manteve as teorias de que Faustão teria furado a fila.

"E? Nossa, que sorte ele teve, então, de ter peso, altura e tipo sanguíneo compatíveis, né? Nada esclarecido. A doação de órgãos no Brasil cresceu 400% enquanto ele estava na fila. O que faz as pessoas repensarem sobre a credibilidade na doação de órgãos no Brasil é, justamente, casos como esse. A insatisfação não é com o seu conteúdo. É com a situação", afirmou a ex-funcionária do Silvio Santos.

Assista ao vídeo da Carolina Marcelino explicando como funciona o processo: