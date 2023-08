Reprodução/Instagram - 19.08.2023 MC Daniel e Mel Maia terminaram o namoro novamente

Após a confirmação do fim do namoro com Mel Maia ontem (29), MC Daniel se apresentou na festa de comemoração de 2 milhões de seguidores da influenciadora Ianka Cristini.

Quando perguntado sobre a possibilidade de uma volta, o MC respondeu: "Está nas mãos de Deus. Estou focado no trabalho agora".

Antes dele, MC Mirella fez um show, exibindo a barriga de quase seis meses de gestação. Outra famosa que se apresentou na festa foi Pocah.

MC Daniel e Mel Maia começaram a se relacionar em outubro de 2022 e assumiram o relacionamento no final do mesmo ano. Eles terminaram pela primeira vez em junho deste ano, mas continuaram postando diversos conteúdos juntos nas redes sociais, alimentando boatos de um reatamento. O ex-casal chegou a retomar o relacionamento, confirmando a volta em Orlando, nos Estados Unidos, quando a atriz visitou o cantor após um show dele na cidade.