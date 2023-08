Reprodução / Instagram MC Daniel curte postagem e web identifica indireta a Mel Maia

Internautas apontaram que MC Daniel curtiu um post no Instagram que falava sobre falta de reciprocidade e carinho em relacionamentos. A web acredita que a curtida pode ter sido uma indireta a Mel Maia, com quem confirmou o fim do relacionamento na última terça-feira (29).

O texto também comentava a necessidade de moldar-se ao parceiro. "Tive um relacionamento onde eu cobrava por atenção e carinho e não tive. Me tornei uma pessoa chata por cobrar tanto o que não tinha", inicia o texto.

"Então aprendi que quem gosta de você, automaticamente te proporciona coisas que não precisam ser cobradas. Se você cobra, teu lugar não é ali", continua.

Em uma postagem no Instagram feita ontem (29), Daniel atribuiu o fim do namoro a “caminhos diferentes” que eles estariam tomando. "Minha família, venho informar a todos vocês que o meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim e queremos o bem um do outro. A todos que tem um carinho por nós, obrigado de coração. Agora seguimos caminhos diferentes, obrigado por nos respeitarem. Que Deus continue nos abençoando", escreveu.