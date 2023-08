Reprodução/Instagram Nicole Bahls admite gostar de transar em lugares inusitados da mansão

Nicole Bahls revelou aproveitar vários espaços da mansão para transar com o namorado, o empresário Marcelo Viana, inclusive o bambuzal que fica no terreno da casa.

A famosa fez a declaração para o podcast Tá Benito. Ela também voltou a comentar que um dos motivos da quantidade de banheiros da mansão, além de “facilitar a comodidade das visitas”, é para agilizar o sexo dos convidados.

Nicole também contou que a propriedade tem uma capela para quem é cristão, mas que alguns de seus amigos praticantes do candomblé gostam de se espiritualizar no bambuzal. O bambu tem um significado especial para quem tem a crença.

"Quem quiser pagar pecado, paga. Quem quiser pecar, peca. Quem quiser se espiritualizar nos bambuzal, se espiritualiza. Eu tenho alguns amigos que são do candomblé, eles gostam que quando os bambuzal balançam, tem um significado para eles, então cada uma vai para sua área se espiritualiza", disse.

Quando questionada se também se espiritualiza, Nicole disse que prefere ir na capela, mas que usa o bambuzal para outros fins com o namorado. "Fico mais na capela, mas às vezes passo no bambuzal também, mas para cometer pecado, pegar meu bofe no bambuzal um pouquinho, para mudar o ambiente e não enjoar da cara", revelou.