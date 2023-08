Reprodução/Instagram - 29.08.2023 Anja Louise, filha de Alessandra Ambrosio, completou 15 anos





Anja Louise, filha de Alessandra Ambrosio, comemorou a chegada dos 15 anos com uma festa e compartilhou fotos do evento nas redes sociais. A publicação rendeu comentários com elogios e comparações da adolescente com a modelo.

"Obrigada a todos os que vieram e tornaram este momento tão especial", afirmou Anja na legenda. A postagem trouxe fotos da filha de Ambrosio com amigos e familiares, como o pai, Jamie Mazur. A modelo e o empresário foram casados entre 2004 e 2018, e também são pais de Noah Phoenix, de 11 anos.







"A cópia da mãe! Parabéns, Anja", afirmou uma pessoa nos comentários. "Como é linda e brasileira!", elogiou outra. "Cara da mamãe", avaliou mais uma. As comparações continuaram em uma publicação nas redes de Alessandra Ambrosio, em que declarar à filha no aniversário.

"Feliz aniversário de 15 anos, minha eterna menininha. Mamãe te ama infinitamente", pontuou a modelo. "Linda igual à mãe, daqui a um tempo ela vai ser torna uma super modelo", sugeriu um internauta. "A Anjinha está sua cara", regiu outro. "Parecem irmãs", comentou mais um.

Confira abaixo as postagens na íntegra:









+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: