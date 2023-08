Rumores de traição

Os boatos de uma relação estremecida surgiram no último fim de semana, quando Cabelinho foi acusado de trair Campos com uma ex-affair, Duda Mehdef, em Belo Horizonte. A mineira explicou que viveu uma relação conturbada com Cabelinho e afirmou que ele disse estar solteiro no encontro em um hotel, quando afirmou que ficou com o MC.