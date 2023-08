Reprodução/Instagram/Band - 29.08.2023 Lula se solidarizou com Faustão e brincou sobre 'coração Corinthiano'





O presidente Lula se solidarizou com Faustão em uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (29). O apresentador passou por um transplante cardíaco no último fim de semana e ganhou uma mensagem de apoio do político do PT, que ainda brincou sobre um "coração Corinthiano".







"Eu vi que o Faustão recebeu um transplante de coração. Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais 100 anos e, quem sabe, talvez esse coração seja Corinthiano. Que Deus te abençoe e você se recupere logo", afirmou no Twitter.

Eu vi que o Faustão recebeu um transplante de coração. Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais 100 anos e, quem sabe, talvez esse coração seja Corinthiano. Que Deus te abençoe e você se recupere logo. — Lula (@LulaOficial) August 29, 2023









O presidente torce pelo Corinthians, enquanto Faustão é santista. O apresentador estava internado desde o início de agosto e recebeu o coração de um doador de 35 anos, que saiu Santos , cidade no litoral de São Paulo, onde o time de Fausto Silva foi fundado.

O boletim mais recente do Hospital Israelita Albert Einstein , onde Faustão segue internado, informou que o apresentador "permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica". "Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", afirmou o comunicado.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: