Alok comandou o "Show do Século" no Rio de Janeiro, no último sábado (26), e gerou polêmica nas redes sociais por se apresentar em uma estrutura de pirâmide no evento. O DJ afirmou que foi associado a teorias conspiratórias por internautas e rebateu as acusações que viu na web, como de ser uma "pessoa anticristo".

"Parece até brincadeira, mas agora estão me associando a várias teorias conspiratórias, sombrias e malucas [...] Preciso vir aqui me defender", afirmou em uma publicação no Twitter, que traz trechos de vídeos que dizem que Alok fez uma "adoração explícita à pirâmide".







O DJ explicou que foi convidado para fazer um show gratuito na praia de Copacabana, em celebração aos 100 anos do Copacabana Palace, e a produtora responsável pela organização sugeriu a ideia do palco ser em formato de pirâmide. "Achei super legal e perguntei, por que uma pirâmide? E falaram que a pirâmide simboliza a resistência", disse o artista, que também defendeu o fato do palco ser 360°.

"Estão dizendo que sou uma pessoa anticristo [...] Desisto. É tão louco, será que as pessoas esqueceram que asei aos pés do Cristo [Redentor]? Parece piada, mas não é. Não consigo entender até onde vai a cabeça das pessoas", desabafou. Alok ainda citou que já chegou a "duvidar da existência de Deus".

No entanto, ele mudou de opinião sobre a própria fé após uma viagem por países da África, que o incentivou a "dedicar a vida a filantropia". "Só nesse projeto [Fraternidade sem fronteiras], investi mais de seis milhões de reais para conseguir levar infraestruturada, água potável, moradia, educação, renda e trabalho para as pessoas dali", defendeu, citando outras doações no Brasil pelo Instituto Alok.

"Sou um artista que está sempre falando de Deus nas entrevistas, no dia a dia e até em alguns shows. Tento de alguma maneira deixar com que esse mundo seja um lugar pouco melhor. Não com minha opinião, mas com meu exemplo. E seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, que é praticar o amor e a caridade. Jesus também diz para não levantar falso testemunho contra o próximo, então quero pedir, se você também acredita no ensinamento de Jesus, para, por favor, divulgar esse vídeo. Porque estão tentando me difamar", complementou.









