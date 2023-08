Reprodução/ Alok rebate Thiago Gagliasso após show do século: 'Espalhando mentira'

Thiago Gagliasso criticou Alok pelo chamado "show do século", que aconteceu na praia de Copacaba, no Rio de Janeiro, no último sábado (26). O político criticou o o DJ por 'não se preocupar com a segurança de seu público'.

O show gratuito, realizado para comemorar o centenário do Hotel Copacabana Palace e aniversário de 32 anos do artista, acabou atraindo uma grande multidão e muitos furtos. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, cerca de 500 pessoas foram conduzidas para as delegacias da região, sendo encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema) e 14ª DP (Leblon).

Alok, então, usou as redes sociais para responder a publicação do deputado. Ele ainda fez questão de desmetir a acusação de que fez declarações políticas durante sua última apresentação. "Irmao, tudo bem? Você está induzindo as pessoas a me atacarem sem razão. Nunca fiz um discurso de ódio a ninguém em meu show", disse ele.



"Você não viu o vídeo completo. Isso aconteceu em 2019 no Rock in Rio. E sabe qual foi meu discurso? Meu discurso foi falando sobre a importância de amar uns aos outros. Apenas isso. Eu NUNCA induzi as pessoas a vaiarem ninguém. Você está espalhando mentira cara", completou.



O DJ ainda gravou um vídeo no TikTok lamentando os episódios de violência que aconteceram durante o show. "Não foi somente a pirâmide gigantesca, o show de lasers, o show de drone que chamaram atenção. Mas também as cenas lamentáveis de arrastões que rolaram durante o evento. Mas isso é um problema de políticas publicas, um problema social profundo que a gente vive. E não cabe a mim. Tinha o mesmo esquema de segurança quando acontece o Réveillon de Copacabana. Meu papel é proporcionar o melhor show", disse Alok.

O DJ, então, reafirmou que não fez de esclareceu que não fez declarações políticas no show e pontuou que o público dele possuí um amplo espectro político: "Sou um cara que detesto polêmica e não queria que as pessoas explorassem minha imagem politicamente. Algumas pessoas sempre vão buscar oportunidade para se projetarem politicamente com assuntos que estão em pauta e revoltam a população. Então queria pedir de coração para que vocês espalhassem esse vídeo".



Me ajude a espalhar esse vídeo contra as Fake News. pic.twitter.com/v19IDIsYOv — Alok (@alokoficial) August 28, 2023









Logo depois, Thiago Gagliasso ironizou o fato de que suas acusações eram falsas e de que ele estava tentando se promover em cima do assunto. "Antes de mais nada, Alok, respeito demais o seu trabalho, você é uma referência pra muita gente. Felizmente não preciso da sua imagem pra aparecer, estou ELEITO, meu caro, não estou em campanha política", escreveu o Deputado Estadual.