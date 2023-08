Reprodução Instagram - 28.08.2023 Sandy fez show no aniversário de Tata Werneck

Após celebrar os 40 anos de idade ao lado de amigos próximos e familiares com um show exclusivo de Sandy, Tata Werneck, que está no ar como Anely em “Terra e Paixão” , usou os stories do Instagram para agradecer a filha de Xororó nesta segunda-feira (28).





“A Sandy, eu passei muito tempo da minha vida, sabe aquele sentimento que você tem assim por um ídolo que chega dar uma sofrida? Você fala ‘Meu Deus, é muito amor, muita admiração?’. Sou eu com Sandy! E ela é tipo o Chaves. Chaves e Sandy”, iniciou Tata.



Werneck se declarou para a cantora e revelou que as duas se tornaram “amigas”, mas que a admiração dela por toda a importância cultural que Sandy carrega segue intacta. “Nunca perdi isso com ela, essa admiração absurda. Ela é uma artista sem igual”, disse.



“O que essa mulher canta, o que ela representa. E ela cantou ontem! Sandy, eu te amo muito! Você é a melhor do mundo! Você é maravilhosa. Todo mundo estava chorando muito, emocionado com você. Você é muito perfeita”, elogiou a esposa de Rafael Vitti.

