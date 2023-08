Tatá Werneck faz festa de aniversário com É O Tchan, Sandy e famosos

Barrou acompanhantes

Mas, para a festa ser do jeito que Tatá queria, a humorista estabeleceu regras, como a proibição de acompanhantes. "Foi a melhor festa da minha vida até hoje. As pessoas estavam me perguntando se seria um festão, mas não tinha ninguém ali que não fosse meu amigo. Todo mundo ali era meu amigo, até porque não deixei as pessoas levarem acompanhante. Só se eu conhecesse o acompanhante. Eu sou bem franca. Gente, é na minha casa, são os meus amigos. São pessoas que eu amo, que fizeram parte da minha vida", disse no Instagram nesta segunda-feira (28).