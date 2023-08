Reprodução/Instagram - 28.08.2023 MC Mirella relatou susto com queda durante a gravidez





MC Mirella caiu de um carro durante uma viagem em Maceió, em Alagoas. A cantora está grávida da primeira filha com Dynho Alves e mencionou o "desespero" com a queda ao sair do veículo, ressaltando a preocupação com a gravidez.

"Estou descendo do carro para vir para o hotel e não caio da Hilux, gente? É só Jesus para me proteger. Levei um tombo, não sei se caí de joelho. Foi tão rápido, que já caí levantando", afirmou nos stories do Instagram, neste domingo (27).





Mirella disse que não havia caído durante a gravidez, relembrando apenas do incidente em que bateu a barriga no início da gestação . Ela também citou a preocupação com a queda por conta da altura da picape até o chão.

"Era muito alto, meu pé não alcançou o chão. Estou acostumada a descer e já alcançar o chão, mas não deu. Fui caindo. Agora estou com medo", comentou.

