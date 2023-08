Reprodução/Instagram - 28.08.2023 Anne Marie, filha de Schynaider Moura, fez relato sobre transplante de coração que passou





Schynaider Moura, namorada de João Guilherme Silva, publicou um vídeo com a filha para compartilhar a experiência da adolescência com o transplante de órgãos. Anne Marie, de 14 anos, recebeu um transplante de coração em 2022 e a nora de Faustão relembrou o período em que ambas descobriram a necessidade do procedimento.

A modelo já havia celebrado o sucesso da cirurgia após um ano , mas trouxe a filha à frente das câmeras para contar da própria vivência. Anne Marie relatou o "desespero" que sentiu ao descobrir a gravidade do caso e a necessidade de ficar internada: "Foi muito difícil. Era uma realidade que nunca achei que seria possível comigo [...] Entrei em choque total, comecei a gritar e chorei muito. Não conseguia imaginar que aquilo tinha virado minha realidade".





"Nunca esperei virar uma coisa tão grave. Sentia muito cansaço, falta de ar e de energia. Lembro exatamente que um momento muito difícil para mim foi na escola, porque subia as escadas e ficava muito cansada, sentia muita insuficiência e não conseguia respirar direito. Comecei a me perguntar porque era tanto uma tortura subir essas escadas [...] Tudo que eu fazia levava um esforço a mais e me cansava mais", contou a adolescente.

Schynaider explicou que outros sintomas contribuíram para a investigação em exames, que terminaram com a necessidade de Anne ficar hospitalizada logo em seguida. "Foi uma surpresa [...] A gente não esperava, porque a Anne sempre foi saudável, nunca apresentou nenhum quadro de problema cardíaco", disse a modelo, que prometeu seis vídeos para tirar dúvidas do público sobre a questão do transplante.

A publicação de Schynaider Moura ocorre após Faustão passar por um transplante cardíaco no último domingo (27) . O procedimento ocorreu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e foi "um sucesso". O apresentador estava internado desde o início de agosto, com um quadro de insuficiência cardíaca , e a gravidade do caso influenciou que ele recebesse o novo coração após passar uma semana esperando na fila.

