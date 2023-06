Reprodução/Instagram - 23.06.2023 Schynaider Moura, nora de Faustão, falou do transplante cardíaco da filha, Anne Marie





Schynaider Moura, nora de Faustão, falou do transplante cardíaco realizado há um ano pela filha, Anne Marie. A namorada de João Guilherme, filho do apresentador, celebrou o sucesso do transplante de órgãos desde a cirurgia e afirmou que o procedimento salvou a vida da adolescente de 14 anos.

"Dia de celebrar e comemorar um ano de sucesso do transplante cardíaco, que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável. O dia que recebeu o novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo. Mas que, a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha", afirmou a modelo no Instagram, nesta quinta-feira (22).





Moura ainda aproveitou para conscientizar os seguidores sobre a importância de discutir o transplante de órgãos. "Ainda é um assunto que muita gente desconhece, não entende, não consegue falar sobre o assunto ou tem algum prejulgamento sobre. Mas que é uma dura realidade para muitas famílias", avaliou.

"Transplante de órgãos salva vidas. Salvou a minha filha e deu a ela uma segunda chance de ter uma vida normal, de passar por todas as etapas de uma adolescente, mulher e realizar seus sonhos, estudar, trabalhar e viver [...] Anne Marie você é uma luz que me ensina todos os dias, e que caminho de aprendizado lindo", complementou.

Além do relato, a nora de Faustão resgatou vídeos do dia da cirurgia em 2022. Confira abaixo a postagem na íntegra:





