Reprodução/Instagram Faustão respira com auxílio de ventalação mecânica após transplante

Nesta segunda-feira (28), a equipe médica atualizou o estado de saúde de Faustão a partir de um boletim médico. Segundo eles, o apresentador respira com auxílio de ventilação mecânica após o transplante de coração , e segue estável.

Ela passou pela cirurgia no último domingo (27) e estava na fila de espera do SUS desde o dia 8 de agosto.





"O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", afirmou o comunicado.

Mais cedo, a esposa de Faustão, Laura Cardoso, compartilhou uma carta aberta e explicou a rapidez no processo do marido.

"Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista, no dia 08/08/2023. Nos mantivemos em silêncio, como é característica da família, até que a internação se tornou pública", disse.

