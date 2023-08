Reprodução/Instagram - 22.05.2023 Dançarinos de MC Pipokinha a acusam de assédio

Dois dançarinos da MC Pipokinha, Jonas Kaik e Wesley Ferreira, acusaram a cantora de assédio e anunciaram a saída da equipe por meio de posts nas redes sociais.

No vídeo postado no Instagram, a dupla diz: "É com uma paz imensa que viemos anunciar a nossa saída do time da MC Pipokinha. Sabemos que muitos de vocês vão nos espetáculos para nos prestigiar e em respeito a vocês nós viemos dar essa satisfação. Obrigado por todo amor e carinho que nos foi dado nesta temporada."

Depois de um tempo, eles voltaram a publicar. "Queria deixar claro para vocês que da nossa parte não rola nenhuma ingratidão. Muito pelo contrário, nós somos completamente gratos pelo espaço que ela e a empresa dela deu para que a gente pudesse ter representado o nosso trabalho e nossa arte", explicou Wesley.

"Ninguém sabe o que rola por trás dos bastidores", continuou o dançarino. Em seguida, é possível ouvir um áudio, aparentemente da MC. "'Quer ficar emburradinho, fica. Engole seco'", falava ela.

Jonas então diz que eles pensaram em não divulgar nenhuma informação sobre as acusações, mas que tudo chegou a um ponto irreversível. "A gente não ia expor nada, a gente já estava com uma data certa que era sair dia 3, íamos cumprir a agenda, mas ela mesma forçou uma situação que eu não achei legal."

“O nosso psicológico não estava mais aguentando. Palavras que ela usou na frente de toda equipe dela, convidados, em um camarim. Ela falou: 'A minha equipe é um lixo. Ninguém da minha equipe faz. Como consequência da forma que ela nos tratou, nós tivemos que sair de uma forma precipitada. Não saímos de uma forma amigável por conta do jeito que ela nos tratou”, disse Wesley.

Segundo Jonas, a fama teria subido para a cabeça da cantora. Em seguida, outro áudio toca. "Estou dando dinheiro, te sustentando", fala MC Pipokinha.

"Eu a vejo como falsa, ingrata, grossa, não sabe valorizar a equipe que tem, fala mal de uma pessoa aqui, mas daqui a pouco está abraçada ali", continuou Wesley.

Jonas também avaliou a cantora: "Hipócrita, ignorante. Esse foi o motivo da gente ter saído. Ela não sabe trabalhar em equipe. Ela pode ter talento, as músicas são f*das, mas a personalidade dela não é uma pessoa que dá para trabalhar."

Em seguida, outro suposto áudio da artista toca: "Cala boca o car*lho, vai ouvir até eu descer da van. Usa fone, finge que não está ouvindo. Calado, fazer pior não pode. Ou desce da van. É como eu quero e deu", falava MC Pipokinha.

Os dois também se manifestaram nos Stories: "A dica para vocês é: não aceitem serem tratados de qualquer forma. Ninguém merece ser tratado de qualquer jeito, independentemente da situação e de quem seja a pessoa, seja ela sua amiga, patrão, tia ou mãe. O respeito e a educação são a base de tudo", escreveu Wesley.

"Mais uma para se pronunciar e contar para vocês a experiência. Talvez com esse tanto de gente se mostrando vocês parem de achar que é marketing para crescer em cima dessa mina suja", disse o dançarino em outro Story.

Assista ao vídeo

EITA! Dançarinos de Mc Pipokinha contam que a funkeira os tratava mal e por isso saíram da equipe. Em um dos vídeos ela diz que sustenta eles por trabalharem pra ela. Eles afirmam que a fama subiu para a cabeça dela pic.twitter.com/bG5ADv8iWM — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 27, 2023