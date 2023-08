Reprodução/Instagram - 28.08.2023 Web notou ausência de Mal Maia em festa de aniversário de MC Daniel





MC Daniel completou 25 anos no último domingo (27) e comemorou o novo ciclo em uma festa no Rio de Janeiro, com a presença de familiares e amigos. O cantor compartilhou registros do evento nas redes sociais e reuniu questionamentos de seguidores, que apontaram a ausência de Mel Maia na celebração.

Os artistas assumiram o namoro no fim de 2022 e passaram por uma breve separação recentemente, mas reataram o romance em agosto . Apesar de terem publicado fotos e vídeos juntos nos últimos dias, internautas questionaram porque a atriz não marcou presença na festa do namorado.





"Cadê a Mel?", perguntou uma pessoa nos comentários de uma postagem de Daniel no Instagram. "Por que a Mel não está aí?", questionou outra. "Cadê a Mel? Ela não postou nada de 'parabéns' para ele", observou mais uma. Enquanto Daniel fazia publicações na festa, a atriz postou fotos na academia e outros registros na cama da própria casa.





Apesar de não marcar presença no evento, Mel Maia não deixou de presentear MC Daniel. Na última sexta-feira (25), a atriz deu um cachorro da raça border collie para o funkeiro, que explicou que o animal de estimação era um presente de aniversário da namorada.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: