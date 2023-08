Marcelo de Assis Florence Welch revela ter passado por cirurgia de emergência

A cantora Florence Welch, da banda Florence + The Machine, usou o Instagram para revelar que passou por uma cirurgia de emergência após ter ficado entre a vida e a morte. A artista disse não estar “forte o suficiente” para contar a motivação da cirurgia e do problema de saúde, mas contou que a cirurgia a salvou.

Ela também pediu desculpas por ter cancelado os últimos dois shows mais recentes e disse que deve voltar a se apresentar no dia 1 de setembro, em Portugal.

“Sinto muito pelo cancelamento dos últimos dois shows”, iniciou ela. “Os meus pés estão bem, precisei passar por uma cirurgia de emergência por razões que ainda não me sinto forte o suficiente para tratar, mas salvou a minha vida. Volto para fechar a turnê em Lisboa e Málaga (talvez só não pulando tanto, mas vocês podem fazer isso por mim)”.

"Não preciso nem dizer que gostaria que as letras das minhas canções fossem menos prescientes, mas a criatividade é uma forma de lidar com a vida, a mitologia é uma forma de obrigá-la a fazer sentido. O conto de fadas sombrio de Dance Fever, com todas as suas profecias estranhas, vai me dar muita força e catarse nesse momento", completou a cantora.