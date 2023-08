Reprodução/TV Globo Familiares, fãs e amigos se despedem de MC Marcinho em velório no Rio

O velório de MC Marcinho , que morreu no sábado (26) aos 45 anos, acontece no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeira.



Com uma cerimônia aberta ao público das 10h até as 13h, amigos, familiares e amigos marcaram presença no último adeus de um dos pioneiros do funk brasileiro.





Um dos primeiros a chegar foi o irmão, Mauro Garcia, assim como os filhos Marcelly e Marcio, e a ex-esposa MC Cacau, que chegou abalada e precisou ser amparada.

Entre os famosos estavam Regina Casé, MC Serginho, Babu Santana, Delacrus, Rômulo Costa, entre outros.

Internado desde junho, MC Marcinho era portador de cardiopatia e doença renal crônica e passou por uma cirurgia para trocar o marca-passo. Quadro se agravou após infecção generalizada.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !