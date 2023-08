Reprodução/Instagram Após mudança no visual, Gretchen mostra resultado do tratamento de calvíce

Gretchen dividiu com os seguidores o resultado do tratamento da calvície. A cantora usou as redes sociais para exibir os fios crescendo após o início do procedimento.

Pelos Stories do Instagram, ela agradeceu ao profissional no caso. "Recuperou todo o meu cabelo. Olha a franja crescendo com força total", disse ela.





A rainha do rebolado foi alvo de críticas após realizar uma mudança radical no visual . Ela apostou em fios longos, com franja e loira, porém, não agradou o público.

Nas redes, Gretchen mandou um recado para os haters. "Só um recado... Vidinha, cada um cuida da sua", comentou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !