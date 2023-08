Reprodução Virginia revela ter tido problema de saúde após polêmica da base

A influenciadora Virginia Fonseca relembrou uma fase difícil após o lançamento da base da marca dela. Na época, a mulher de Zé Felipe virou meme e recebeu diversas críticas que questionavam a qualidade do produto. Em entrevista, ela revelou ter desenvolvido problemas de saúde decorrente do estresse da polêmica.

Logo após o lançamento do cosmético, outros influenciadores fizeram vídeos testando o produto. Uma que viralizou foi Karen Bachini, que trabalha no segmento de maquiagens na internet há anos, que fez diversas críticas ao lançamento.

Virginia Fonseca, na época, se limitou a responder não dar muita atenção aos comentários negativos. No entanto, a atitude teria sido para disfarçar a chateação.

"Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás", revelou ao portal LeoDias.

Um dos motivos que não agradou o público foram as campanhas de publicidade do produto e o preço pelo qual foi comercializado inicialmente, R$ 200.

"As pessoas começaram a falar que era um produto de péssima qualidade, para eu me pronunciar, sendo que o produto não causou alergia em ninguém. Eu me pronunciaria se tivesse realmente causado algo em alguém ou se fosse um produto de péssima qualidade, mas não. É questão de gosto", se defendeu.