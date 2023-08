Reprodução Tatá Werneck critica Simone Susinna após polêmica com Anitta: 'Falso'

A apresentadora Tatá Werneck parece estar do lado de Anitta em relação à polêmica envolvendo o ex-affair Simone Susinna. Nesta segunda-feira (28), a atriz de "Terra e Paixão" rejeitou a chegada do ator italiano no Brasil e apontou que o achava "falso".



O galã desembarcou em São Paulo na manhã desta segunda-feira e foi recebido por repórteres e fãs. Ao ser questionado se teria se envolvido com Anitta por fama, ele se revoltou rebatendo: "Você acha que eu sou falso ou o quê?".

Nas redes sociais, Tatá Werneck não se intimidou e comentou em uma publicação que o achava falso. "Achamos que é falso sim, vai embora", escreveu.

A polêmica ganhou forma após o colunista do Portal iG Pablo Oliveira divulgar que Simone Susinna pretendia se relacionar com outra famosa brasileira antes de ter conquistado Anitta.

Segundo a publicação, empresário do ator teria mirado na atriz Bruna Marquezine, antes da aproximação com a cantora carioca. A atriz de "Besouro Azul" teria sido "descartada" após informarem o empresário que Bruna era muito reservada e estava se relacionando com outra pessoa.

Além disso, após a temporada na Europa, Anitta voltou ao Brasil anunciando estar solteira. Nas redes sociais, fã-clubes da cantora viralizaram uma frase que ela teria dito durante a gravação da participação no programa "Altas Horas".

A cantora teria dito que "vai arrumar um boy que preste em 2024, o último era golpe". Amiga da artista, Juliette Freire também teria deixado de seguir o galã italiano após a polêmica do romance "marqueteiro" dominar as redes sociais.