Um dos casais mais apaixonados da internet pode ter chegado ao fim. Bella Campos e MC Cabelinho faziam juras de amor e planejamento para o futuro juntos, constantemente. Mas pelo que mostra os indícios, a relação do casal acabou.

Os internautas passaram a considerar o fim do relacionamento do casal, após o perfil 'SubCelebrities' no Instagram. De acordo o post, MC Cabelinho teria dito para uma ex-ficante que estava solteiro, mas que ainda não tinha tornado o assunto público. O fato aconteceu nos bastidores de um show na cidade de Belo Horizonte.



Além disso, algumas "provas" foram publicadas pelo mesmo perfil de que Cabelinho teria decidido viver um remember com a antiga affair na cidade mineira.

Provas de que MC Cabelinho seguiu o baile

- O perfil teve acesso a prints de uma localização (através da função buscar dispositivos via bluetooth) em que ele estaria, bem como o número do quarto em que o encontro teria acontecido;

- Comprovante de Uber para o hotel;

- Fotos da moça na recepção;

- Registros antigos da época em que os dois ficavam.

Até o presente momento, Bella Campos e MC Cabelinho não se pronunciaram sobre o fato.