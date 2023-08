Divulgação Velório de MC Marcinho será aberto ao público

MC Marcinho será velado neste domingo (27) no Cemitério da Penitência. A cerimônia é aberta ao público das 10h às 13h.

O corpo do cantor será cremado às 16h, em cerimônia fechada para amigos e familiares.





Anteriormente, o último adeus do funkeiro seria na sede do Flamengo, seu time do coração, porém, por razões meteorológicas, foi modificado.

O clube fez questão de homenagear MC Marcinho através das redes sociais. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro MC Marcinho. O cantor embalou gerações com seus hits, marcou a história da música brasileira e vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares", escreveram.

