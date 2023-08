Reprodução/Multishow Alok homenageia MC Marcinho em show em Copacabana

Mesmo com o tempo chuvoso, Alok reuniu milhares de pessoas na praia de Copacabana para um show de graça. Celebrando os 100 anos do Hotel Copacabana e os seus 32 anos, o DJ preparou uma apresentação especial.





No meio da apresentação, Alok fez questão de homenagear MC Marcinho, que morreu no sábado (26) aos 45 anos, com a música 'Glamurosa'.

Não poderia ficar de fora essa HOMENAGEM incrível para nosso inesquecível e IMENSO MC Marcinho! 🥺 Que emoção! 🥲 #AlokNoMultishow pic.twitter.com/tYpIxD25Cp — Multishow (@multishow) August 27, 2023





"Eu não podia deixar de homenagear hoje um cara que foi uma lenda do funk. Um cara que se foi hoje, mas que deixou seu legado através de sua arte", disse ele.

Alok se apresentou em um palco giratório, em formato de pirâmide, com abertura de 360° e quase 30 metros de altura.

Infelizmente, a festa também ficou marcada pelos diversos arrastões e furtos na areia e nas ruas de Copacabana. Diversos infratores foram presos.

ENTREGOU e não foi POUCO! 💥 Que dia! O Show do Século vai ficar pra HISTÓRIA! Valeuuu @alokoficial #AlokNoMultishow pic.twitter.com/OoNUAca3v8 — Multishow (@multishow) August 27, 2023