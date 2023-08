Reprodução Sucesso de MC Marcinho foi inspirado na apresentadora Xuxa

MC Marcinho, que morreu na manhã deste sábado (26) aos 45 anos, se inspirou em ninguém menos que Xuxa para o seu maior sucesso, 'Glamurosa'. A revelação foi feita pelo próprio cantor em 2013.

"O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela", disse ele no Conversa com Bial.





Já a apresentadora se surpreendeu com a notícia. "Não sabia, não. Sabia o quanto ele tem um carinho por mim e eu tenho por ele, porque eu sempre falei isso para ele. MC Marcinho é um fofo, né? Sempre cantei e canto as músicas dele para caramba. Ele tem uma história comigo muito legal", afirmou ela.

Na última sexta-feira (25), Xuxa usou as redes sociais para mandar energias positivas ao funkeiro em meio a rumores de sua morte. "Mc Marcinho. Fica bom logo! Precisamos de você, o funk é você! A sua 'rainha do funk' tá com muitas saudades", escreveu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !