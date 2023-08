Reprodução/TV Globo Luto no funk: famosos lamentam a morte de MC Marcinho

MC Marcinho morreu na manhã deste sábado (26) aos 45 anos. O cantor estava entubado no Hospital Copa d'Or após ter sofrido uma parada cardiorespiratória.

Muitos famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do funkeiro e ressaltar a sua importância no funk.

Lexa: "Ontem ainda havia esperanças, mas hoje infelizmente a notícia mais triste chegou. Perdemos uma das maiores vozes do Funk. O MC Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo pra toda a família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto";





Marcelo D2: "Mc Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música brasileira… que descanse em paz".

Tati Quebra Barraco: "Mais uma perda em menos de um mês, pra mim, pra gente e pro funk. Descanse em paz meu irmão, obrigada por tudo. Te amo MC Marcinho".





Gilberto Gil: "Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs".

Valesca Popozuda: "Pra sempre nosso príncipe do funk. Obrigada por tudo, meu amigo!".









