Gisa, irmã de MC Marcinho, chora ao comentar morte do funkeiro

Gisa Garcia, irmã de MC Marcinho, deixou as lágrimas escorrerem ao aparecer nas redes sociais para comentar a morte do irmão. O cantor morreu na manhã deste sábado (26) aos 45 anos.





"Precisava agradecer a cada um de vocês por todo o carinho, por cada clamor e oração que vocês fizeram pela vida do meu irmão. Milhares de pessoas orando e pedindo a Deus que acontecesse um milagre e ele pudesse ficar entre nós. Ele voltou para casa e está com Jesus. Quero agradecer imensamente a vocês por cada carinho e mensagem", disse ela nos Stories do Instagram.

O artista, conhecido como príncipe do funk, estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D'Or, no Rio, com problemas cardíacos.

A notícia da morte foi divulgada em nota pelo Copa D'Or. "O Hospital Copa D'Or confirma com pesar a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado(26), às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda".

